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Wynajem długoterminowy restauracji w East Limassol Municiplaity, Cypr

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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne w Jermasoja, Cypr
Lokale gastronomiczne
Jermasoja, Cypr
Rzadka i wyjątkowa okazja do wynajęcia prestiżowej restauracji nabrzeża znajduje się w obsza…
$46,551
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Lokale gastronomiczne 500 m² w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Lokale gastronomiczne 500 m²
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Położony w jednym z najbardziej wysublimowanych miejsc, restauracja zdobyła reputację swojej…
$10,734
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Realting.com
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