  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem bungalowów z widokiem na góry w East Limassol Municiplaity, Cypr

1 obiekt total found
Bungalow z 2 sypialniami w Jermasoja, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Odkryj ten pięknie w pełni odnowiony 2-sypialnia rezydencji, idealnie położony w samym sercu…
$2,074
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

z Ogród
