Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w East Limassol Municiplaity, Cypr

nieruchomości komercyjne
99
restauracje
6
pomieszczenia biurowe
24
dochodowa nieruchomość
3
Pokaż więcej
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 938 m² w Agios Tychonas, Cypr
Hotel 938 m²
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 17
Powierzchnia 938 m²
Hotel Apartments for Sale - Agios Tychonas, Limassol Doskonała inwestycja w jednym z najbard…
$7,16M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się