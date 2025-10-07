Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dromolaxia
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Dromolaxia, Cypr

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
This brand-new detached house is located in the quiet area of Dromolaxia, just 3 minutes fro…
$1,875
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
A modern villa for rent in Dromolaxia area, very close to the beach. The house is full furni…
$2,561
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się