Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dhekelia
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Dhekelia, Cypr

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Minden, Cypr
Willa
Minden, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Pięciopokojowy dom położony na dużym 880 m ² działki, idealnie położony obok hotelu Mariandy…
$1,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Minden, Cypr
Willa 5 pokojów
Minden, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom poza planem z 5 sypialniami, położony 200 metrów od morza, w okolicy Dhekeli…
$742,777
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dhekelia, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się