Wynajem długoterminowy will w Demos Polis Chrysochous, Cypr

1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Polis, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
TYLKO MAŁE NALEŻONE PET • Położony na otoczonym kompleksem, z prywatną piaszczystą plażą, • …
$3,204
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
