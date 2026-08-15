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Wynajem długoterminowy sklepów w Demos Larnakas, Cypr

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2 obiekty total found
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$635
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 300 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 300 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Duży salon na głównej drodze Larnaca-Limassol, w obszarze Kamares Larnaca - wyjątkowa lokali…
$1,827
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Realting.com
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