  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Chloraka
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow

Wynajem długoterminowy bungalowów w Chloraka, Cypr

2 obiekty total found
Bungalow z 3 sypialniami w Chloraka, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
za miesiąc
Bungalow z 3 sypialniami w Chloraka, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Long-Term Rental – 3-Bedroom Bungalow Bright and stylish bungalow with 3 bedrooms and 2 bath…
$2,342
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
