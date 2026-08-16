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Domy z basenem na sprzedaż w Chloraka, Cypr

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wille
122
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12 obiektów total found
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 504 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — ideal for large families or t…
$1,83M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 400 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — perfect for large families or…
$2,46M
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Dom w Chloraka, Cypr
Dom
Chloraka, Cypr
Ten ekskluzywny zbiór luksusowych willi oferuje doskonały stop nowoczesnego designu, komfort…
$1,04M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Dom w Chloraka, Cypr
Dom
Chloraka, Cypr
W cichym środowisku nadmorskim, gdzie horyzont spotyka błękitne - zielone wody Morza Śródzie…
$1,07M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Rzadka okazja, aby nabyć jedną z ostatnich dostępnych willi w kieszeniach nad morzem. Ten ek…
$784,579
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
For sale: 3-bedroom, 2-bathroom villa in LIBRA, an exclusive gated community in Chloraka, Pa…
$516,337
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TekceTekce
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
For sale: Exclusive 4-bedroom hilltop villa in Chloraka. This modern hilltop villa combin…
$1,20M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 157 m²
Używany niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Pernera - Famagusta. Dom…
$449,925
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$921,233
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$1,19M
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$468,922
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