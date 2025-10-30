Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Akrotiri, Cypr

Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Nice two bedroom apartment with stylish design located in Trachoni is available now. It has …
$1,742
za miesiąc

Mieszkanie 5 pokojów w Trachoni, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Trachoni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,529
za miesiąc

Mieszkanie w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie
Trachoni Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 000 m²
Warehouse located in Trachoni in Limassol is available now. It has covered area 1000 square …
$1,045
za miesiąc

