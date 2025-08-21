Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Agia Marina Xyliatou, Cypr

Mieszkanie 4 pokoi w Ayia Marina, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ayia Marina, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
O projekcie TessaMent to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w jednej z najb…
$163,165
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Ayia Marina, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Ayia Marina, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
O projekcie TessaMent to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w jednej z najb…
$152,102
Zostaw prośbę
