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Lokale Biurowe w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 93 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 93 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
www.biliskov.com ID: 13744 Sambor, Centrum Powierzchnia komercyjna 92.77 m2 na parterze budy…
$253 762
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