Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Żupania zagrzebska
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Żupania zagrzebska, Chorwacja

;
nieruchomości komercyjne
9
nieruchomości inwestycyjne
3
Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 8 200 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Zakład produkcyjny 8 200 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 20
Powierzchnia 8 200 m²
Samobor Powierzchnia produkcyjna i magazynowa o łącznej powierzchni 8200 m2 zbudowana w budy…
$6,57M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się