Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

1 obiekt total found
DEVELOPMENT PROJECT w Opcina Starigrad, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Opcina Starigrad, Chorwacja
Powierzchnia 40 000 m²
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Plac z pozwoleniem na budowę elektrowni słonecznej o mocy 7 …
$8,67M
