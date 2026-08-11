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Mieszkania na sprzedaż w Vukovar Srijem County, Chorwacja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 7
$692,294
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Parametry nieruchomości w Vukovar Srijem County, Chorwacja

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