Biznes na sprzedaż w Vodnjan, Chorwacja

READY BUSINESS w Vodnjan, Chorwacja
READY BUSINESS
Vodnjan, Chorwacja
Powierzchnia 25 000 m²
Biznes gotowyGrunty z fabryką energii słonecznej. Elektrownia słoneczna 2,2 MW, 25,000 m2 zi…
$3,75M
