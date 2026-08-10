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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Varazdin County, Chorwacja

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 139 m² w City of Varazdin, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 139 m²
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 139 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 15062Varaždin, centrum Fantastyczna przestrzeń handlowa o łącznej…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne w Opcina Sracinec, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Opcina Sracinec, Chorwacja
I25764 Kralja Tomislava
$564,648
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Zakład produkcyjny 135 500 m² w Opcina Jalzabet, Chorwacja
Zakład produkcyjny 135 500 m²
Opcina Jalzabet, Chorwacja
Powierzchnia 135 500 m²
VARAZDIN14ha Powierzchnia handlowa dla przemysłu, produkcji i rynków specjalistycznych CHORW…
$12,40M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Opcina Bednja, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Opcina Bednja, Chorwacja
LAKE TRAKOŠĆAN, ECO PRIVATE PROPERTY WITH 3 NEW HOUSES AND LARGE GARDENS, UNIQUE PROPERTY! I…
$1,10M
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Lokale gastronomiczne 480 m² w City of Varazdin, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 480 m²
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 480 m²
www.biliskov.com ID: 14859Wyjątkowa okazja inwestycyjna: dobrze ugruntowana restauracja z 25…
$2,13M
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