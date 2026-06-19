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Domy nad morzem na sprzedaż w Town of Rab, Chorwacja

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wille
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12 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Banjol, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
W jednym z najbardziej spokojnych obszarów Banjol, ta elegancka nowoczesna willa łączy nowoc…
$613,217
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Dom 3 pokoi w Banjol, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 1
W miejscowości Barbat na wyspie Rab, piękny dom jest dostępny na sprzedaż, położony w spokoj…
$613,217
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Dom 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 532 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten piękny dom jednoosobowy, zbudowany w 2015 roku z kompletną i ważną dokumentacją budynku,…
$976,815
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International Property AlertInternational Property Alert
Dom 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękny dom rodzinny jest na sprzedaż w Barbat, położony w spokojnej i atrakcyjnej lokalizacj…
$705,990
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Dom 7 pokojów w Barbat, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Dom jest na sprzedaż w atrakcyjnej i spokojnej lokalizacji na wyspie Rab, idealny do życia r…
$896,371
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Dom w Banjol, Chorwacja
Dom
Banjol, Chorwacja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Na pięknej wyspie Rab, w spokojnym i naturalnym środowisku, znajduje się dom na trzech piętr…
$702,467
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TekceTekce
Dom 2 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Wyspa Rab, Barbat - nowy dom z gaju oliwnego jest na sprzedaż. Dom ma powierzchnię mieszkaln…
$320,625
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Dom 12 pokojów w Barbat, Chorwacja
Dom 12 pokojów
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 500 m²
Oddzielna willa jest na sprzedaż w Barbat na wyspie Rab, o łącznej powierzchni mieszkalnej 5…
$1,38M
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Willa 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Wyjątkowa okazja na wyspie Rab, Chorwacja - Przedstawiamy niezwykły dom położony w miejscowo…
$764,636
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Dom 2 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Wyspa Rab, Barbat - nowoczesna willa z basenem jest na sprzedaż, znajduje się zaledwie 70 me…
$808,818
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Dom 6 pokojów w Banjol, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 395 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa miejska, położona w cichej miejscowości na wzgórzu…
$2,03M
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Dom 3 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyspa Rab, Barbat - atrakcyjny dom terraced na sprzedaż w centralnej lokalizacji, o łącznej …
$345,907
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