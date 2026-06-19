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Domy z garażem na sprzedaż w Town of Rab, Chorwacja

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wille
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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 532 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten piękny dom jednoosobowy, zbudowany w 2015 roku z kompletną i ważną dokumentacją budynku,…
$976,815
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Dom 2 pokoi w Barbat, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Wyspa Rab, Barbat - nowoczesna willa z basenem jest na sprzedaż, znajduje się zaledwie 70 me…
$808,818
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