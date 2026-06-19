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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Town of Rab, Chorwacja

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12 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Banjol, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny apartament na sprzedaż położony w dzielnicy Banjol na wyspie Rab, o łącznej powi…
$526,085
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Mieszkanie 3 pokoi w Supetarska Draga, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Supetarska Draga, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
Unikalne możliwości - Przestronny apartament nad morzem na wyspie Rab W spokojnej okolicy S…
$517,137
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Mieszkanie 1 pokój w Barbat, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament jest na sprzedaż na pierwszym piętrze wysokiej jakości budynku mieszkalnego zbudo…
$229,839
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Mieszkanie 2 pokoi w Town of Rab, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Town of Rab, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Na wyspie Rab, uroczy apartament jest na sprzedaż z dużą powierzchnią zewnętrzną, prywatny p…
$344,221
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Mieszkanie 1 pokój w Barbat, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament jest na sprzedaż na pierwszym piętrze wysokiej jakości budynku mieszkalnego zbudo…
$229,839
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Mieszkanie 2 pokoi w Barbat, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowe mieszkanie na 1 piętrze jest na sprzedaż w osadzie Barbat, o łącznej powierzchni użytko…
$275,807
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Banjol, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest luksusowy penthouse w nowoczesnej willi miejskiej, położony na wzgórzu, zal…
$811,331
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Mieszkanie 3 pokoi w Banjol, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
W cichej, zielonej części Banjol na wyspie Rab, zaledwie 250 metrów od morza i plaży, luksus…
$763,065
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Mieszkanie 1 pokój w Banjol, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 2
W spokojnej i niezwykle atrakcyjnej części Banjole na wyspie Rab, zaledwie 5 minut spacerem …
$260,292
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Mieszkanie 2 pokoi w Barbat, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartament w nowo wybudowanym budynku jest na sprzedaż w Barbat na Rab, położony w cichej cz…
$298,790
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Mieszkanie 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest przestronny i wyjątkowo wysokiej jakości apartament w Barbat, na wyspie Rab…
$689,516
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Mieszkanie 2 pokoi w Banjol, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny apartament w nowym budynku jest na sprzedaż, położony w cichej części Banjol obsz…
$280,032
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