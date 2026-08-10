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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Kod identyfikacyjny: 144-3
$1,161
za miesiąc
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Kod identyfikacyjny: 144- 4
$1,045
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
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Realting.com
Udać się