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Restauracje na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 865 m² w Supetarska Draga, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 865 m²
Supetarska Draga, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 865 m²
Rab Budynek biznesowy pierwszy rząd do morza 865 m2 z podwórzem 2,245 m2. Został zbudowany w…
$922,776
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