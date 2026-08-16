Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Żupania medzimurska
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Żupania medzimurska, Chorwacja

;
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Cakovec, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Cakovec, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Čakovec, centrum Dwuosobowy pokój, dwupiętrowy apartament o powierzchni 73,15 m2 na parterze…
$137,263
Zostaw prośbę
Dom w Grad Cakovec, Chorwacja
Dom
Grad Cakovec, Chorwacja
Powierzchnia 90 m²
ČAKOVEC, CENTAR, house for demolition with a new concept projectIn the area of ​​the center,…
$105,180
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Żupania medzimurska, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się