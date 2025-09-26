Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Krk
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Krk, Chorwacja

2 pokojowe
4
3 pokojowe
9
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
At the STAN GRAD Immobilien agency, an exceptional apartment built according to a contempora…
$693,100
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się