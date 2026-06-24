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Domy z garażem na sprzedaż w Karlovac County, Chorwacja

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Grad Ozalj
10
Grad Karlovac
9
Karlovac
5
Opcina Rakovica
4
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1 obiekt total found
Dom 1 pokój w Opcina Krnjak, Chorwacja
Dom 1 pokój
Opcina Krnjak, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękny drewniany dom jest na sprzedaż w Velika Crkvina, położony w spokojnej i malowniczej o…
$159,324
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Parametry nieruchomości w Karlovac County, Chorwacja

z Taras
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