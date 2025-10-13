Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Istria County, Chorwacja

2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Kanfanar Vierneue75m2apartmentsinalemsteinhausmit with
$224,858
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Fazana, Chorwacja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Fazana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
FAZANA55m2 mieszkanie z widokiem na morze oraz mała szafa 25m2, w pełni umeblowane!ISTRIA - …
$374,295
