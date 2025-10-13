Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Istria County
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Istria County, Chorwacja

Bungalow Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bungalow w Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Bungalow
Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
SVETVINCENATNowoczesny nowy budynek bungalow - wymarzony komfort życia na 150m2 z basenem i …
$634,754
Zostaw prośbę
Bungalow w Opcina Barban, Chorwacja
Bungalow
Opcina Barban, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
SVENTVINCENAT - BARBANnowy bungalow 102m2 z basenemISTRIA - CHORWACJA Nasz nowy projekt budo…
$373,109
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Istria County, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się