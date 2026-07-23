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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gramalj, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Opcina Skrad, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Skrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 270 m²
Kod identyfikacyjny: 131-36
$740,685
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Parametry nieruchomości w Gramalj, Chorwacja

z garażem
Tanie
Luksusowe
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