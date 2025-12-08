Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Trogir
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Basen

Penthouse z basenem na Sprzedaż w Grad Trogir, Chorwacja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/3
Luksusowy dwupoziomowy penthouse na drugim piętrze, duży taras, 2 miejsca parkingowe, wspóln…
$728,202
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nekretnine Larus
Języki komunikacji
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się