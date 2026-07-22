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Domy nad morzem na sprzedaż w Grad Senj, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Grad Senj, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Senj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 137- 108
$431,497
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Manor Nekretnine d.o.o.
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