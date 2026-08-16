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Domy z garażem na sprzedaż w Grad Pazin, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Grad Pazin, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Pazin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 1
Kod identyfikacyjny: 134- 160
$786,266
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Manor Nekretnine d.o.o.
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