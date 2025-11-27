Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Novi Vinodolski
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja

wille
15
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Smokvica Krmpotska, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Smokvica Krmpotska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Povile, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Povile, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 240 m²
Novi Vinodolski, okolica: kilka kroków od morza, w spokojnej okolicy znajduje się zmodernizo…
$1,09M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się