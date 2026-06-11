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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Grad Labin, Chorwacja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Grad Labin, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Labin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Przestronny i elegancko wykończony apartament w domu jest na sprzedaż, położony w cichej czę…
$384,980
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Agencja
Ardor real estate agency
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