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Domy nad morzem na sprzedaż w Grad Kastav, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Kod identyfikacyjny: 128- 303
$257,304
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 4 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Kod identyfikacyjny: 119- 587
$900,217
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
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Realting.com
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