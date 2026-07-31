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Domy z garażem na sprzedaż w Grad Kastav, Chorwacja

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3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 157
$609,105
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 4 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Kod identyfikacyjny: 119- 587
$900,217
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Dom 4 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 129- 882
$1,14M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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