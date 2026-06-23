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Długoterminowy wynajem domy z garażem w Grad Crikvenica, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Crikvenica, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Crikvenica, luksusowy dom do wynajęcia z panoramicznym widokiem na morze i basen. Dom jest n…
$4,030
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Grad Crikvenica, Chorwacja

z Widok na morze
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