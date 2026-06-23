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Domy z ogrodem na sprzedaż w Grad Crikvenica, Chorwacja

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Crikvenica
41
1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Dramalj, Chorwacja
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Dom 9 pokojów
Dramalj, Chorwacja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
3 rodzinny dom położony jest około 800 metrów od plaży. W 2011 roku budynek został całkowici…
$864,856
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Typy nieruchomości w Grad Crikvenica.

wille

Parametry nieruchomości w Grad Crikvenica, Chorwacja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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