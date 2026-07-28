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Domy z garażem na sprzedaż w Grad Buje, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom w Buje, Chorwacja
Dom
Buje, Chorwacja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1355
$1,99M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Parametry nieruchomości w Grad Buje, Chorwacja

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z Basen
Tanie
Luksusowe
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