Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Dubrovnik-Neretva County
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Dubrovnik Neretva County, Chorwacja

nieruchomości komercyjne
27
hotele
19
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
BUSINESS FOR SALE w Opcina Orebic, Chorwacja
BUSINESS FOR SALE
Opcina Orebic, Chorwacja
Powierzchnia 60 000 m²
Autocamp Lavender na sprzedaż, Orebic Chorwacja. Niekończący się błękit morza, zapierające d…
$6,12M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się