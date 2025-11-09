Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kostaryka
  3. Puntarenas Province
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Puntarenas Province, Kostaryka

1 obiekt total found
Costa Rica Jungle Retreat Center/Restaurant with Ocean View w Tarcoles, Kostaryka
Premium Premium
Costa Rica Jungle Retreat Center/Restaurant with Ocean View
Tarcoles, Kostaryka
Liczba kondygnacji 5
With only 500k down payment this newly renovated retreat center/restaurant is ready to serve…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się