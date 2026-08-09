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Wille na sprzedaż w Guanacaste, Kostaryka

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2 obiekty total found
Willa w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Willa
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wejdź w pełni umeblowane, ruchome w gotowej willi zaledwie dwie przecznice od białych piaskó…
$345,000
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Willa w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Willa
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Witamy w Iguana Villas # 7 - pięknie utrzymanej, w pełni umeblowanej willi położonej zaledwi…
$280,000
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Parametry nieruchomości w Guanacaste, Kostaryka

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