  2. Kamerun
  3. Douala IV
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Taras

Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Douala IV, Kamerun

1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Communaute urbaine de Douala, Kamerun
Bliźniak 4 pokoi
Communaute urbaine de Douala, Kamerun
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Idealny duplex z klasą.w górnej części znajduje się duży taras z widokiem na miasto / miasto…
Cena na żądanie
