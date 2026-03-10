Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Siem Reap Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Siem Reap Municipality, Kambodża

1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Krous, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 5
Ten piękny penthouse z trzema sypialniami do wynajęcia w Svay Dangkum dzielnicy Siem Reap of…
$850
za miesiąc
