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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Koh Kong, Kambodża

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Koh Kong, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Koh Kong, Kambodża
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe wille na cudownej wyspie w Kambodży.Uważaj! Kambodża zajęła pierwsze miejsce na świecie…
$177,000
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