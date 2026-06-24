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Domy z tarasem na sprzedaż w Khan Daun Penh, Kambodża

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulna prywatna willa w centrum stolicy Królestwa Kambodży Phnom Penh.Elitarna dzielnica …
$220,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Dom 7 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 7 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa dla rodziny. Położony w centrum stolicy Królestwa Kambodży.Rozwinięta infr…
$180,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Consulting VP Park SRL
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Realting.com
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Realting.com
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