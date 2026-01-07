Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Khan Daun Penh, Kambodża

3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 4 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 10/41
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$270,980
Mieszkanie 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 10/41
3-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$220,380
Mieszkanie 2 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 9/41
2-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$160,670
