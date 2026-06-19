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Wille z tarasem na sprzedaż w Khan Chbar Ampov, Kambodża

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1 obiekt total found
Willa 15 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 15 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielna willa w centrum stolicy Królestwa Kambodży.W pełni gotowy do życia. Komfortowy i p…
$220,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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