Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 540 m²
Piętro 22/47
W samym centrum biznesowym Phnompen. Nowe mieszkanie. LUX SEGMENT 5 HOTEL STARS. Dochody gwa…
$125,000
