Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

condo
4
1 pokojowe
6
3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 39
🚨 OSTRZEŻENIE: Zacznij sprzedawać nowy wieżowiec w BKK1! 20%❗️Domy odlatują z niesamowitą pr…
$97,760
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się