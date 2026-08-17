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Wynajem długoterminowy will w Kandal Stueng District, Kambodża

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Kandal Stueng District, Kambodża
Willa 4 pokoi
Kandal Stueng District, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 148 m²
Piętro 3
Oto nieruchomość, która oferuje zarówno komfort i wartość w rosnącej dzielnicy mieszkalnej P…
$600
za miesiąc
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